Эрдоган: Турция займется восстановлением разрушенной инфраструктуры Украины

АНКАРА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его страна займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины.
"Мы договорились с нашим стратегическим партнером Украиной о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям. Надеюсь, что наши переговоры помогут обеспечению в нашем регионе мира и стабильности, равно как и глобальному миру", - сказал он журналистам президентского пула по возвращении из Львова. Там в четверг прошли трехсторонние переговоры с участием Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
"В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины, согласно которому мы займемся восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры", - отметил турецкий лидер, слова которого привел в пятницу телеканал TRT.
По итогам переговоров во Львове украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа по восстановлению, которая займется разработкой механизмов для привлечения турецких инвестиций, а также развитием конкретных проектов. Предполагается, что турецкие компании и государственные структуры смогут принять непосредственное участие в процессе восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.