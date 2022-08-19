Эрдоган: Турция займется восстановлением разрушенной инфраструктуры Украины

АНКАРА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его страна займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины.

"Мы договорились с нашим стратегическим партнером Украиной о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям. Надеюсь, что наши переговоры помогут обеспечению в нашем регионе мира и стабильности, равно как и глобальному миру", - сказал он журналистам президентского пула по возвращении из Львова. Там в четверг прошли трехсторонние переговоры с участием Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

"В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины, согласно которому мы займемся восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры", - отметил турецкий лидер, слова которого привел в пятницу телеканал TRT.