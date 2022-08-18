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19 минут назад

The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину

Илья Родин

Обозреватель Борзу Дарагахи рассказал в статье для газеты The Independent, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину пытается усилить позиции Турции в регионе.

Раскрыта цель визита Эрдогана на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 18 августа, в четверг, Эрдоган встретился во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским. На саммите также присутствовал генсек ООН Антониу Гутерреш. Стороны подписали меморандум о помощи Анкары в восстановлении украинской инфраструктуры.

Автор статьи напомнил, что Турция успешно проявила себя на дипломатическом поле, ей удалось способствовать проведению «продуктовой сделки». Она получает прибыль за счет игнорирования западных ограничительных мер в отношении России.

Эрдоган дал обещание Зеленскому во Львове

Эксперт Михаил Боцюркив подчеркнул, что турецкий лидер «находится в уникальном положении - географически, дипломатически и стратегически». Он понимает все выгоды сложившейся ситуации и позиционирует себя как регионального арбитра.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намеревается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он планируется обсудить с главой России подробности переговоров с Зеленским и Гутеррешем.

В мире,Антониу Гутерреш,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,
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