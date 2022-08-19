Эрдоган сделал признание по встрече Путина с Зеленским

«Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», - сказал Эрдоган.