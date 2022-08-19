Эрдоган сделал признание по встрече Путина с Зеленским

Во время переговоров во Львове президент Турции Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Эрдоган признался, что нынешняя поездка на Украину стала первой после начала спецоперации. Во время встречи с Зеленским они обсудили все вопросы двусторонних отношений. Однако главной темой стали боевые действия на Украине.
«Я еще раз заявил, что наша солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины будут продолжаться. Я также заявил, что мы будем продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров. Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», - сказал Эрдоган.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что допускает проведение переговоров между Москвой и Киевом, однако есть условия. По его словам, диалог будет возможен только после вывода войск с «оккупированной» территории Украины, в частности, с Запорожской АЭС и прекращении провокаций.