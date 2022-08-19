Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры в ее отношении, передает РИА «Новости».

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По словам турецкого лидера, МАГАТЭ должно внимательно следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и брать на себя «определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать», так как сложившаяся ситуация создает угрозу.

«Когда я сказал: мы не хотим испытать новый Чернобыль - я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Львова.

Кроме того, он рассказал, что в ходе трехсторонней встречи во Львове поднималась тема конфликта на Украине.