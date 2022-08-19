Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры в ее отношении, передает РИА «Новости».
Также Эрдоган сообщил, что в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему организовать в Турции встречу с Путиным. Накануне во Львове Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришем.
По словам турецкого лидера, МАГАТЭ должно внимательно следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и брать на себя «определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать», так как сложившаяся ситуация создает угрозу.
«Когда я сказал: мы не хотим испытать новый Чернобыль - я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Львова.
Кроме того, он рассказал, что в ходе трехсторонней встречи во Львове поднималась тема конфликта на Украине.
Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских войск. Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные пытаются ударить по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС. По его словам, украинские военные атакуют в основном реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган», снаряды падают в десятках метрах от хранилища с ядерными отходами. Но если попадут в хранилище, это приведет к ситуации, похожей на ту, что была в Чернобыле, отметил Балицкий.