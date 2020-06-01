Пока вы дома: Познер предостерег россиян 

«Крайне опасная вещь»: Познер предостерег россиян
Владимир Познер озвучил свое отношение к пандемии Covid-19. Известный журналист считает, что вирус представляет собой серьезную опасность и строго соблюдает все меры предосторожности.
В Москве открылись ТЦ
Торговые центры (ТЦ) Москвы открылись для посетителей, но посетителей в них пока практически нет. Об этом сообщает РИА Новости.
Оценена вероятность заражения коронавирусом от смартфона
Использование смартфона повышает риск заражения, если прикасаться к нему загрязненной рукой или перчаткой. Эту вероятность в разговоре с радиостанцией Sputnik назвал член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.
Названа новая группа риска для коронавируса
Профессор МГМУ имени И. М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Число заразившихся за сутки превысило 9 тысяч
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 9 035, до 414 878 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Российское лекарство от COVID-19 испытают на пациентах
Первое в России средство от COVID-19 «Авифавир», одобренный Минздравом, планируется исследовать на 330 пациентах.
Названа причина смерти митрополита Варнавы
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В Германии зафиксировали новую вспышку коронавируса
В немецком городе Геттинген больше 35 человек заразились коронавирусом нового типа. Все из-за того, что они часто ходили на домашние вечеринки, пишет издание «Страна» со ссылкой на сообщение местных властей.
Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил он сам.
Детский омбудсмен попросила смягчить ЕГЭ
Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой максимально снизить стресс у выпускников во время сдачи экзамена.