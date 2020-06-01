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Детский омбудсмен попросила смягчить ЕГЭ из-за пандемии 

Говорит Москва и ещё 1 46 минут назад
Детский омбудсмен попросила смягчить ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой максимально снизить стресс у выпускников во время сдачи экзамена.
«Мы направили в правительство письмо с просьбой о рассмотрении гибких подходов оценки знаний детей. И безусловно, самый тревожный тут вопрос — это ЕГЭ», — сказала Кузнецова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
По её мнению, детям нужно пойти навстречу, поскольку они живут в напряжённой психологической атмосфере, а это может сказаться на демонстрации знаний во время экзамена.
Она также высказалась против дистанционного образования.
«От дистанционки я не в восторге и могу легко понять родителей, которые были обеспокоены тем, что дистанционное образование станет постоянным и заменит традиционные формы», — сказала омбудсмен.
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Общество , Образование , Анна Кузнецова
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