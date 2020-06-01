Детский омбудсмен попросила смягчить ЕГЭ

Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой максимально снизить стресс у выпускников во время сдачи экзамена.

«Мы направили в правительство письмо с просьбой о рассмотрении гибких подходов оценки знаний детей. И безусловно, самый тревожный тут вопрос — это ЕГЭ», — сказала Кузнецова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По её мнению, детям нужно пойти навстречу, поскольку они живут в напряжённой психологической атмосфере, а это может сказаться на демонстрации знаний во время экзамена.

Она также высказалась против дистанционного образования.