За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 9 035, до 414 878 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 9 268 человек, за день до этого — 8 952, еще днем ранее — 8 572.

У 40,1 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки еще 3 994 человека выписались после выздоровления, 162 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 175 877 пациентов, 4 855 человек скончались.

Новые случаи выявили в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (2297), Московская область (728), Санкт-Петербург (364), Нижегородская область (315), Свердловская область (283), Иркутская область (229), Волгоградская область (189), Ростовская область (184), Ханты-Мансийский АО (151), Дагестан (141).

За ними следуют: Архангельская область (135), Челябинская область (134), Астраханская область (131), Красноярский край (131), Тульская область (113), Якутия (112), Воронежская область (111), Новосибирская область (105), Брянская область (102), Ульяновская область (101).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Саратовская область (96), Смоленская область (92), Чувашия (88), Калужская область (86), Пензенская область (85), Краснодарский край (84), Ставропольский край (83), Белгородская область (82), Ивановская область (80), Ярославская область (78), Башкирия (77), Кабардино-Балкария (76), Рязанская область (73), Новгородская область (72), Липецкая область (71), Карачаево-Черкессия (70).

Менее 70 новых случаев: Пермский край (69), Кировская область (68), Алтайский край (67), Тамбовская область (64), Курская область (63), Псковская область (63), Хабаровский край (61), Тыва (60), Владимирская область (59), Оренбургская область (54), Приморский край (54), Ленинградская область (53), Татарстан (50), Северная Осетия (48), Тверская область (46), Бурятия (46), Калининградская область (45), Ингушетия (44), Мурманская область (42), Орловская область (41), Марий Эл (41), Ямало-Ненецкий АО (40).

Менее 40: Забайкальский край (39), Мордовия (36), Самарская область (36), Камчатский край (32), Коми (30), Удмуртия (30), Томская область (28), Кемеровская область (25), Омская область (24), Вологодская область (23), Тюменская область (23), Амурская область (22), Хакасия (21), Адыгея (20), Калмыкия (20), Чечня (20).

Менее 20: Карелия (15), Костромская область (14), Курганская область (14), Республика Алтай (10), Крым (10), Еврейская АО (5), Севастополь (4), Магаданская область (3), Сахалинская область (3), Ненецкий АО (1).