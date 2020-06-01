Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выявили более 9 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова 27 минут назад
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 9 035, до 414 878 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 9 268 человек, за день до этого — 8 952, еще днем ранее — 8 572.
Названа новая группа риска для коронавируса
У 40,1 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
За последние сутки еще 3 994 человека выписались после выздоровления, 162 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 175 877 пациентов, 4 855 человек скончались.
Новые случаи выявили в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (2297), Московская область (728), Санкт-Петербург (364), Нижегородская область (315), Свердловская область (283), Иркутская область (229), Волгоградская область (189), Ростовская область (184), Ханты-Мансийский АО (151), Дагестан (141).
За ними следуют: Архангельская область (135), Челябинская область (134), Астраханская область (131), Красноярский край (131), Тульская область (113), Якутия (112), Воронежская область (111), Новосибирская область (105), Брянская область (102), Ульяновская область (101).
Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Саратовская область (96), Смоленская область (92), Чувашия (88), Калужская область (86), Пензенская область (85), Краснодарский край (84), Ставропольский край (83), Белгородская область (82), Ивановская область (80), Ярославская область (78), Башкирия (77), Кабардино-Балкария (76), Рязанская область (73), Новгородская область (72), Липецкая область (71), Карачаево-Черкессия (70).
Менее 70 новых случаев: Пермский край (69), Кировская область (68), Алтайский край (67), Тамбовская область (64), Курская область (63), Псковская область (63), Хабаровский край (61), Тыва (60), Владимирская область (59), Оренбургская область (54), Приморский край (54), Ленинградская область (53), Татарстан (50), Северная Осетия (48), Тверская область (46), Бурятия (46), Калининградская область (45), Ингушетия (44), Мурманская область (42), Орловская область (41), Марий Эл (41), Ямало-Ненецкий АО (40).
Менее 40: Забайкальский край (39), Мордовия (36), Самарская область (36), Камчатский край (32), Коми (30), Удмуртия (30), Томская область (28), Кемеровская область (25), Омская область (24), Вологодская область (23), Тюменская область (23), Амурская область (22), Хакасия (21), Адыгея (20), Калмыкия (20), Чечня (20).
Менее 20: Карелия (15), Костромская область (14), Курганская область (14), Республика Алтай (10), Крым (10), Еврейская АО (5), Севастополь (4), Магаданская область (3), Сахалинская область (3), Ненецкий АО (1).
Как писал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что все регионы России движутся к снятию ограничительных мер, кто-то может делать это «смелее, кто-то медленнее».
Комментарии 7
Происшествия , Видео , Татьяна Голикова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: четыре страны обошли Россию
Пока вы спали: четыре страны обошли Россию 92
В столицу США ввели войска
В столицу США ввели войска 750
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 4
Ситуация в Белоруссии «серьезно накаляется»
Ситуация в Белоруссии «серьезно накаляется» 603
В Израиле торговали женщинами из России и Украины
В Израиле торговали женщинами из России и Украины 1
Видео
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение