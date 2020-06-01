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Российское лекарство от COVID-19 испытают на пациентах 

News.ru 1 час назад
Российское лекарство от COVID-19 испытают на пациентах
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Первое в России средство от COVID-19 «Авифавир», одобренный Минздравом, планируется исследовать на 330 пациентах.
В настоящее время, испытания уже проведены более чем на 180 больных.
Как рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов, испытания пройдут в два этапа. В настоящее время часть испытаний уже проведена. На первом этапе планируется подобрать оптимальную дозировку препарата. Цель второго этапа — оценка эффективности и безопасности препарата, сообщает РИА Новости.
Лекарство было создано на основе японского препарата, который применялся с 2014 года при тяжёлых формах гриппа.
Ранее NEWS.ru писал, что первые партии российского лекарства от коронавируса готовятся к отправке в медицинские учреждения России. «Авифавир» пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от коронавируса.
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Комментарии
Общество , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Курчатовский институт , РИА Новости
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