Российское лекарство от COVID-19 испытают на пациентах 

Первое в России средство от COVID-19 «Авифавир», одобренный Минздравом , планируется исследовать на 330 пациентах.

В настоящее время, испытания уже проведены более чем на 180 больных.

Как рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов , испытания пройдут в два этапа. В настоящее время часть испытаний уже проведена. На первом этапе планируется подобрать оптимальную дозировку препарата. Цель второго этапа — оценка эффективности и безопасности препарата, сообщает РИА Новости.

Лекарство было создано на основе японского препарата, который применялся с 2014 года при тяжёлых формах гриппа.

Ранее NEWS.ru писал, что первые партии российского лекарства от коронавируса готовятся к отправке в медицинские учреждения России. «Авифавир» пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от коронавируса.