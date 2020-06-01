Торговые центры (ТЦ) Москвы открылись для посетителей, но посетителей в них пока практически нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно им, принятие решения основывается на оценке темпов прироста заболевших, охвате тестирования и свободности коечного фонда в регионе за одну-две недели и должно происходить в три этапа. Второй этап подразумевает открытие предприятий торговли непродовольственными товарами.

В Москве второй этап стартовал сегодня. По данным на 10:51 по местному времени, согласно наблюдениям журналистов РИА Новости, очередей на вход в два торговых центра на Манежной площади и улице Охотный ряд нет, людей внутри практически нет, большинство магазинов открыты, а продавцы и консультанты в масках и перчатках приветливы и счастливы.