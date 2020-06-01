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ТЦ в Москве открылись 

Артём Кульша 1 час назад
Торговые центры (ТЦ) Москвы открылись для посетителей, но посетителей в них пока практически нет. Об этом сообщает РИА Новости.
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В мае, как сообщал «Рамблер», Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) представила рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Согласно им, принятие решения основывается на оценке темпов прироста заболевших, охвате тестирования и свободности коечного фонда в регионе за одну-две недели и должно происходить в три этапа. Второй этап подразумевает открытие предприятий торговли непродовольственными товарами.
В Москве второй этап стартовал сегодня. По данным на 10:51 по местному времени, согласно наблюдениям журналистов РИА Новости, очередей на вход в два торговых центра на Манежной площади и улице Охотный ряд нет, людей внутри практически нет, большинство магазинов открыты, а продавцы и консультанты в масках и перчатках приветливы и счастливы.
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Новости Москвы , Видео , Роспотребнадзор , РИА Новости
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