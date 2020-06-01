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В Германии зафиксировали новую вспышку коронавируса 

Экспресс газета и ещё 8 9 часов назад
В Германии зафиксировали новую вспышку коронавируса
Фото: depositphotos.com
В небольшом городе на карантин отправили 160 человек
В немецком городе Геттинген больше 35 человек заразились коронавирусом нового типа. Все из-за того, что они часто ходили на домашние вечеринки, пишет издание «Страна» со ссылкой на сообщение местных властей.
«В Геттингене на карантин отправлено 160 человек. До этого времени 35 человек имеют положительный результат», — говорится в сообщении.
Власти выяснили, что граждане заразились на нескольких частных вечеринках, которые прошли в минувшие выходные. Одного мужчину, которому 67 лет, подключили к аппарату искусственного дыхания. Он находится в очень тяжелом состоянии.
Ранее «Экспресс газета» писала, что число жертв COVID-19 в США превысило 100 тысяч человек, , что составляет без малого треть всех смертных случаев от болезни в мире. Всего в Соединенных Штатах зарегистрировано почти 1,7 миллиона заражений.
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В мире , Германия , Геттинген
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