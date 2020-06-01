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«Крайне опасная вещь»: Познер высказался о коронавирусе 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
«Крайне опасная вещь»: Познер предостерег россиян
Фото: РИА Новости
Владимир Познер озвучил свое отношение к пандемии Covid-19. Известный журналист считает, что вирус представляет собой серьезную опасность и строго соблюдает все меры предосторожности.
«Я, как биолог, как человек, который что-то понимает в этом, считаю, что это крайне опасная вещь. Я железно ношу маску, когда выхожу на улицу, всегда надеваю перчатки… соблюдаю расстояние между собой и другими людьми. Считаю, что это правильно и совершенно необходимо. И если мы все будем этого придерживаться, мы скорее выйдем из карантина», — заявил журналист.
Напомним, Владимир Владимирович учился на биолого-почвенном факультете МГУ по специальности «физиология человека».
При этом Познер напомнил о людях, которые сомневаются в существовании коронавируса и принципиально отказывающиеся носить маски. «В некоторых странах доходит до идеологии, — сказал он. — Например, в США: сам Дональд Трамп маску не носит, и его сторонники — более того, считают, что носящие маску, особенно мужчины — трусливые, либеральные. Могут даже их оскорбить. Пока это только в Америке, но это есть».
Собеседница Познера, журналистка Софико Шеварднадзе отметила: «Владимир Путин тоже не носит маску». На это Владимир Познер ответил:
«Да, но Путин не посещает публичные места в отличие от Трампа, который заходил на заводы и т.д. И никто из членов правительства, которые разговаривают с Путиным по удаленке, их не носят. Это правильно, в этом случае и не надо… Но каким-то образом некоторые из них все-таки заболели. Заболел Мишустин, Песков. Какие-то контакты, значит, были без маски — контакты, которые оказались не очень хорошими».
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Комментарии 4
Общество , Владимир Познер , Софико Шеварднадзе , Дональд Трамп , Владимир Путин , МГУ
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