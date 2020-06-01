Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,1 миллиона человек.

В Армении число заболевших превысило 9,2 тысячи человек, а число умерших достигло 131 человека. 13 мая Пашинян объявил о продлении режима чрезвычайного положения в стране, но и продолжении экономических послаблений.

Во второй половине мая в Армении резко увеличился прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 26 мая председатель правительства заявил о начале второй волны распространения COVID-19 в стране. Сегодня Пашинян объявил о том, что он и члены его семьи заразились коронавирусной инфекцией.

Премьер рассказал, что все они переносят болезнь бессимптомно, все они самоизолировались, но он продолжит исполнять свои обязанности из дома.