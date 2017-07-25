Главные события вторника

Совфед одобрил отмену бесплатного багажа

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отмену бесплатного провоза багажа в случае покупки невозвратного авиабилета. Об этом информирует РИА Новости.

Путин обвинил Киев в бездействии

В ходе переговоров в «нормандском формате» президент России Владимир Путин указал на бездействие Киева в выполнении минских договоренностей. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , передает корреспондент «Ленты.ру»

Глава Минспорта прокомментировал скандал с Зариповым

Все спортсмены, нарушающие антидопинговые правила, должны понести наказания, независимо от их регалий, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Павел Колобков , комментируя отстранение знаменитого хоккеиста Даниса Зарипова.

Курортное бремя: сколько мы заплатим за посещение курортов РФ

Власти российских регионов определились с размерами курортного сбора, который они начнут взимать в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Путина попросили ввести санкции против Польши

Министр юстиции Германии Хайко Маас приветствует шаги Евросоюза в сторону принятия санкций против Польши в связи с судебной реформой в стране.

Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом

Глава управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы организовали на границе с регионом вербовочные пункты. Об этом сообщает РИА Новости.

Рублевка рулит: кто устроил ЧП на Волоколамском шоссе

Автомобиль Merсedes S500, водителя которого считают виновником ДТП на Волоколамском шоссе, принадлежит «московскому мажору». Об этом пишет « Московский комсомолец ».

11 матерных слов за 20 секунд: Савченко о ситуации на Украине

Надежда Савченко приняла участие в проекте украинского телеканала, в которых политики рассказывают о ситуации в стране "простыми словами", в том числе нецензурно.

Украинский боксер получил гражданство РФ

Боксер из Донецка Станислав Каштанов получил российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

В Орехово-Зуеве дачник расстрелял соседа и покончил с собой

РИА Новости

Житель города Орехово-Зуево в Московской области расстрелял соседа, выпустив по нему 10 пуль, сообщается на сайте управления СК по Московской области.