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Главные события вторника

Багаж за свой счет, курортное бремя и другие события дня
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Совфед одобрил отмену бесплатного багажа
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отмену бесплатного провоза багажа в случае покупки невозвратного авиабилета. Об этом информирует РИА Новости.
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Путин обвинил Киев в бездействии
В ходе переговоров в «нормандском формате» президент России Владимир Путин указал на бездействие Киева в выполнении минских договоренностей. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
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Глава Минспорта прокомментировал скандал с Зариповым
Все спортсмены, нарушающие антидопинговые правила, должны понести наказания, независимо от их регалий, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя отстранение знаменитого хоккеиста Даниса Зарипова.
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Курортное бремя: сколько мы заплатим за посещение курортов РФ
Власти российских регионов определились с размерами курортного сбора, который они начнут взимать в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Путина попросили ввести санкции против Польши
Министр юстиции Германии Хайко Маас приветствует шаги Евросоюза в сторону принятия санкций против Польши в связи с судебной реформой в стране.
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Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом
Глава управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы организовали на границе с регионом вербовочные пункты. Об этом сообщает РИА Новости.
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Рублевка рулит: кто устроил ЧП на Волоколамском шоссе
Автомобиль Merсedes S500, водителя которого считают виновником ДТП на Волоколамском шоссе, принадлежит «московскому мажору». Об этом пишет «Московский комсомолец».
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11 матерных слов за 20 секунд: Савченко о ситуации на Украине
Надежда Савченко приняла участие в проекте украинского телеканала, в которых политики рассказывают о ситуации в стране "простыми словами", в том числе нецензурно.
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Украинский боксер получил гражданство РФ
Боксер из Донецка Станислав Каштанов получил российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.
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В Орехово-Зуеве дачник расстрелял соседа и покончил с собой
РИА Новости
Житель города Орехово-Зуево в Московской области расстрелял соседа, выпустив по нему 10 пуль, сообщается на сайте управления СК по Московской области.
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