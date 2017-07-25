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Главные события вторника
Совфед одобрил отмену бесплатного багажа
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отмену бесплатного провоза багажа в случае покупки невозвратного авиабилета. Об этом информирует РИА Новости.
Путин обвинил Киев в бездействии
В ходе переговоров в «нормандском формате» президент России Владимир Путин указал на бездействие Киева в выполнении минских договоренностей. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
Все спортсмены, нарушающие антидопинговые правила, должны понести наказания, независимо от их регалий, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя отстранение знаменитого хоккеиста Даниса Зарипова.
Курортное бремя: сколько мы заплатим за посещение курортов РФ
Власти российских регионов определились с размерами курортного сбора, который они начнут взимать в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Путина попросили ввести санкции против Польши
Министр юстиции Германии Хайко Маас приветствует шаги Евросоюза в сторону принятия санкций против Польши в связи с судебной реформой в стране.
Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом
Глава управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы организовали на границе с регионом вербовочные пункты. Об этом сообщает РИА Новости.
Рублевка рулит: кто устроил ЧП на Волоколамском шоссе
Автомобиль Merсedes S500, водителя которого считают виновником ДТП на Волоколамском шоссе, принадлежит «московскому мажору». Об этом пишет «Московский комсомолец».
11 матерных слов за 20 секунд: Савченко о ситуации на Украине
Надежда Савченко приняла участие в проекте украинского телеканала, в которых политики рассказывают о ситуации в стране "простыми словами", в том числе нецензурно.
Украинский боксер получил гражданство РФ
Боксер из Донецка Станислав Каштанов получил российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.
В Орехово-Зуеве дачник расстрелял соседа и покончил с собой
РИА Новости
Житель города Орехово-Зуево в Московской области расстрелял соседа, выпустив по нему 10 пуль, сообщается на сайте управления СК по Московской области.
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