Украинский боксер получил гражданство РФ

Боксер из Донецка Станислав Каштанов получил российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, с 2015 года спортсмен живет в подмосковном Серпухове. С этого момента боксер провел в России шесть поединков, в пяти одержал победу и в одном проиграл.

По словам Каштанова, он «всегда чувствовал себя [в России] как дома, а не как в каком-то чужом месте». Он отметил, что его настоящий дом в Донецке, но в России «все в перспективе», и он «работает для этого». Спортсмен отметил, что планирует вернуться на ринг в 2017 году.

Каштанов был «временным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Также он - чемпион России среди профессионалов в полутяжелом весе. Всего в активе 32-летнего спортсмена 36 побед (21 нокаутом) и два поражения. Он выступал во второй средней и в полутяжелой весовых категориях.