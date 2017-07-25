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Савченко за 20 секунд описала ситуацию на Украине с 11 матерными словами
Надежда Савченко приняла участие в проекте украинского телеканала, в которых политики рассказывают о ситуации в стране "простыми словами", в том числе нецензурно.
В двадцатисекундном ролике под названием "Надежда Савченко о политических событиях в Украине простыми словами" депутат успела употребить нецензурные ругательства 11 раз.
Всего телеканал опубликовал три видео — в двух других о ситуации на Украине говорят Евгений Червоненко (5 нецензурных слов) и Максим Гольдарб (4 нецензурных слова).
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