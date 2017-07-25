Путин на переговорах в «нормандском формате» обвинил Киев в бездействии

Комментируя информацию о предложении президента Украины Петра Порошенко ввести на Донбасс миротворцев ООН , представитель Кремля указал, что привлечение наблюдательных сил на разделительной линии возможно только с согласия всех участников. «Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта», — напомнил Песков.

Он также подчеркнул, что переговоры лидеров стран в «нормандском формате» можно назвать успешными лишь с точки зрения демонстрации сторонами готовности работать дальше. «Работы непочатый край. Пока, к сожалению, констатировать какие-то позитивные подвижки, наверное, было бы преждевременным», — заключил представитель Кремля.

Кроме того, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента Украины, Порошенко выдвинул несколько инициатив, не встретивших одобрения Путина. В частности, он потребовал введения в Донбасс миротворцев ООН.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине. В феврале 2015-го в Минске лидеры четырех стран согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.