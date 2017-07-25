Путина попросили ввести санкции против Польши

Совет Федерации предложил президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за принятого Варшавой закона о сносе советских памятников. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению сенаторов, заняться разработкой предложений по возможным санкциям должны профильные ведомства. Также они попросили ввести ограничительные меры против польских парламентариев, ставших инициаторами закона о декоммунизации.

Кроме того, сенаторы считают, что от Варшавы необходимо потребовать «неукоснительного выполнения» Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве и Соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

«Нельзя забывать, что благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан и остался жить на своей земле», - подчеркнули в Совфеде.