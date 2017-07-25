Рублевка рулит: кто устроил ЧП на Волоколамском шоссе

Автомобиль Merсedes S500, водителя которого считают виновником ДТП на Волоколамском шоссе, принадлежит «московскому мажору». Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Как отмечает издание, пока неизвестно, кто именно находился за рулем в момент аварии. Полицейские устанавливают личность водителя. По словам очевидцев, Merсedes «прыгал из ряда в ряд, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения».

Владельца этой машины «МК» называет «молодым жителем Рублевки» и «любителем фотосессий с дорогими автомобилями».

Утром 25 июля на Волоколамском шоссе в районе дома 26 столкнулись пять машин. Сообщалось, что из-за аварии движение по шоссе перекрыли в обе стороны. Затор растянулся от Канала имени Москвы до Пехотной улицы.

Одна из машин загорелась. «МК» уточняет, что Merсedes S500 сгорел полностью, но водитель успел покинуть автомобиль и не пострадал. В результате аварии четыре человека получили травмы.

Полиция начала розыск участника ДТП, который покинул место происшествия.