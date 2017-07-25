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Рублевка рулит: кто устроил ЧП на Волоколамском шоссе
Автомобиль Merсedes S500, водителя которого считают виновником ДТП на Волоколамском шоссе, принадлежит «московскому мажору». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Как отмечает издание, пока неизвестно, кто именно находился за рулем в момент аварии. Полицейские устанавливают личность водителя. По словам очевидцев, Merсedes «прыгал из ряда в ряд, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения».
Владельца этой машины «МК» называет «молодым жителем Рублевки» и «любителем фотосессий с дорогими автомобилями».
Утром 25 июля на Волоколамском шоссе в районе дома 26 столкнулись пять машин. Сообщалось, что из-за аварии движение по шоссе перекрыли в обе стороны. Затор растянулся от Канала имени Москвы до Пехотной улицы.
Одна из машин загорелась. «МК» уточняет, что Merсedes S500 сгорел полностью, но водитель успел покинуть автомобиль и не пострадал. В результате аварии четыре человека получили травмы.
Полиция начала розыск участника ДТП, который покинул место происшествия.
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