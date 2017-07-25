В Орехово-Зуеве дачник расстрелял соседа и покончил с собой

Житель города Орехово-Зуево в Московской области расстрелял соседа, выпустив по нему 10 пуль, сообщается на сайте управления СК по Московской области.

Стрельбу открыл 33-летний местный житель. Он выстрелил не менее десяти раз по машине, в которой находился его знакомый. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Через некоторое время очевидцы обнаружили его тело с признаками самоубийства.

Причиной стрельбы стал конфликт на бытовой почве.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов».