Регионы определились с размером курортного сбора

Власти российских регионов определились с размерами курортного сбора, который они начнут взимать в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, по словам главы управления по внешним связям и туризму Алтайского края Юрия Захарова , с туристов будут брать по 30 рублей в сутки. При этом сбор будет взиматься только на территории города-курорта Белокуриха. По мнению Захарова, за год с помощью налога удастся получить около 50 миллионов рублей.

В Краснодарском крае, предположительно, будут взимать 20-30 рублей в день, а в Ставропольском — 30-50 рублей, причем «с большей долей вероятности» налог в Ставрополье введут только на курорте Кавказские минеральные воды.

На курортах Крыма возможные поступления от сбора за пять лет оценили в 16 миллиардов рублей. Сумма этого налога на полуострове составит от 25 до 35 рублей. Предполагается, что за все дни нужно будет платить сразу в начале отдыха.

Законопроект о курортном сборе предусматривает проведение эксперимента с 1 мая 2018 года по введению платы за инфраструктуру для туристов в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Ранее в СМИ появилась информация, что в Крыму появились мошенники, которые начали требовать с отдыхающих «курортный сбор» в размере ста рублей с человека.