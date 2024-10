Пока вы не уснули: смерть Добрынина и предупреждение лидера КНР о «бурных морях»

Си Цзиньпин предупредил о грядущих «бурях» для китайского народа

Глава Китая Си Цзиньпин предупредил о «бурных морях» и «штормах», которые ждут китайский народ, в своей речи в честь 75-й годовщины основания КНР. Об этом рассказала газета The Guardian.

Выступая перед тремя тысячами членов Коммунистической партии Китая и иностранными чиновниками, Си высоко оценил прогресс КНР. Он подчеркнул, что «никакие трудности не остановят китайский народ от движения вперед», но призвал население быть «бдительными», готовиться к опасностям и полагаться на партию и ее армию в преддверии трудных времен.

Скончался Вячеслав Добрынин

Композитор, эстрадный певец, народный артист РФ Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на источник в окружении артиста.

Как утверждает Telegram-канал Mash, он ушел из жизни сегодня, 1 октября, в одной из московских клиник. Меньше недели назад его госпитализировали с инсультом. 30 сентября певец Лев Лещенко заявлял, что Добрынин находится в больнице, однако подробностями о состоянии коллеги он делиться отказался.

Основательница Wildberries выступила с обращением

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации новой объединенной компании и пообещала обеспечить безопасность сотрудников WB. Обращение Ким опубликовано в ее Telegram-канале.

Как отметила Ким, еще в ноябре прошлого года она говорила, что основная угроза развитию WB кроется внутри компании. Основательница Wildberries сообщила, что после реструктуризации компания сможет начать новые проекты.

Новый генсек НАТО обозначил свою позицию по Украине

Новый генсек НАТО Марк Рютте озвучил приоритеты, которых он планирует придерживаться в своей работе, подчеркнув, что Украина должна получить место в альянсе. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня штаб-квартире НАТО в Брюсселе Йенс Столтенберг передал полномочия генсека альянса своему преемнику - бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. При этом Столтенберг, занимавший пост генсека НАТО с 2014 года, должен был уйти в отставку еще 1 октября 2022 года, однако лидеры стран альянса решили продлить его мандат из-за конфликта на Украине.

Зеленский заявил об очень сложной обстановке на фронте

Владимир Зеленский назвал «очень, очень сложной» обстановку на фронте. Недавно такую же оценку ситуации дал новый генсек НАТО Марк Рютте.

«Ситуация на фронте крайне сложная», — приводит слова Зеленского «Ридус».

Он добавил, что ознакомился с отчетами командования о ситуации на фронте и подчеркнул важность достижения всех возможных целей этой осенью.

Международный разработчик софта уволил всех россиян

Международный разработчик софта ABBYY уволил всех россиян, числившихся в штате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Создатель программного обеспечения для обработки документов и словарей покинул Россию в 2022 году. Действующим сотрудникам предложили офферы и переезд на Кипр, в Белград и Будапешт. Вечером 30 сентября во время онлайн-конференции их собрали, отключили видео и микрофоны и объявили об увольнении, поле чего сразу же отключили корпоративный доступ.

В Омске потребовали отменить концерт Арбениной

Активисты из организации «Совет атаманов казачьего народа» обратились к губернатору Омской области Виталию Хоценко с просьбой запретить концерт певицы Дианы Арбениной в Омске. Об этом говорится на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Казаки потребовали запретить концерт Арбениной за то, что в 2014 году она дала концерт в Киеве, а после говорила, что не знает, на чьей стороне правда в конфликте на Донбассе.

ФСБ задержала десятки радикалов, склонявших детей к насилию

ФСБ провела масштабную операцию в отношении членов деструктивных интернет-сообществ в 78 регионах России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны 39 радикалов, которые по указанию Киева склоняли подростков к насильственным акциям.

Отмечается, что операция проводилась совместно с МВД и Следственным комитетом РФ. Профилактические мероприятия затронули в общей сложности 252 участников деструктивных интернет-сообществ, из которых 156 — несовершеннолетние.

Россия подала иски к властям Украины и двум банкам США

Генпрокуратура России подала иск в Арбитражный суд Московской области к государственным органам Украины и двум американским банкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Из базы арбитражных дел следует, что надзорное ведомство будет судиться с Советом национальной безопасности и обороны Украины, Национальным банком Украины, госпредприятием «Национальный фонд инвестиций Украины». Ответчиками по делу также являются The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

В Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру в России

Депутаты Госдумы потребовали разобраться с кражей кенгуру в России, они направили запрос в МВД и просят привлечь похитителей к максимальной ответственности. Об этом они сообщили Telegram-каналу SHOT.

За три дня стало известно о похищении трех сумчатых из зоопарков в разных регионах РФ. 30 сентября в парке «Воробьи» в Калужской области неизвестные разрезали сетку, проникли на территорию парка и украли двух кенгуру, родившихся совсем недавно. За сутки до этого похожий инцидент произошел в зоопарке Ярославля.

