Новый генсек НАТО обозначил свою позицию по Украине

Новый генсек НАТО Марк Рютте озвучил приоритеты, которых он планирует придерживаться в своей работе, подчеркнув, что Украина должна получить место в альянсе. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня штаб-квартире НАТО в Брюсселе Йенс Столтенберг передал полномочия генсека альянса своему преемнику - бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. При этом Столтенберг, занимавший пост генсека НАТО с 2014 года, должен был уйти в отставку еще 1 октября 2022 года, однако лидеры стран альянса решили продлить его мандат из-за конфликта на Украине.

Выступая на церемонии передачи полномочий, Марк Рютте подчеркнул, что одним из приоритетов его работы в новой должности станет «наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО».

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«Достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины - в НАТО», - подчеркнул он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО готовится к военному конфликту, а потенциальное противостояние с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине. При этом в принятой по итогам вашингтонского саммита НАТО декларации также подчеркнуто, что альянс считает Россию главной угрозой.