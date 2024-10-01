Си Цзиньпин предупредил о грядущих «бурях» для китайского народа

Глава Китая Си Цзиньпин предупредил о «бурных морях» и «штормах», которые ждут китайский народ, в своей речи в честь 75-й годовщины основания КНР. Об этом рассказала газета The Guardian.

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Выступая перед тремя тысячами членов Коммунистической партии Китая и иностранными чиновниками, Си высоко оценил прогресс КНР. Он подчеркнул, что «никакие трудности не остановят китайский народ от движения вперед», но призвал население быть «бдительными», готовиться к опасностям и полагаться на партию и ее армию в преддверии трудных времен.

«Предстоящий путь не будет гладким, определенно будут трудности и препятствия, и мы можем столкнуться с серьезными испытаниями, такими как сильный ветер, бурные моря или даже штормовые волны», - заявил Си.

Как отмечает The Guardian, Китаю, второй по величине экономике ​​мира, с трудом удалось восстановиться после пандемии и серьезных проблем в жилищном секторе. Газета назвала эти факторы основными причинами китайского экономического спада, на который также повлияли старение населения и низкие потребительские расходы.

В последние недели Пекин объявил о серии мер по стимулированию экономики, включая снижение процентных ставок и повышение пенсионного возраста. Опрошенные The Guardian аналитики предупредили, что этого может оказаться недостаточно.

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Также Китай вовлечен в территориальные споры с соседями, включая Филиппины, Тайвань и Японию, которые, в свою очередь, получают поддержку от США. В своей речи Си повторил планы по «воссоединению с Тайванем».