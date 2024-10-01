Композитор, эстрадный певец, народный артист РФ Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на источник в окружении артиста.

Как утверждает Telegram-канал Mash, он ушел из жизни сегодня, 1 октября, в одной из московских клиник. Меньше недели назад его госпитализировали с инсультом. 30 сентября певец Лев Лещенко заявлял, что Добрынин находится в больнице, однако подробностями о состоянии коллеги он делиться отказался.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. При рождении носил фамилию Антонов, однако поменял ее с началом творческой деятельности, поскольку на тот момент популярность набирал музыкант Юрий Антонов. Окончил МГУ по специальности «история искусства, искусствоведение в 1970 году. В том же году состоялся его дебют как композитора.

Добрынин наиболее известен как автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану». Песни на его музыку исполняли Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие популярные в СССР и России певцы.