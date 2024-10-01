Зеленский заявил об очень сложной обстановке на фронте

Владимир Зеленский назвал «очень, очень сложной» обстановку на фронте. Недавно такую же оценку ситуации дал новый генсек НАТО Марк Рютте. RT на русском

«Ситуация на фронте крайне сложная», — приводит слова Зеленского «Ридус». Он добавил, что ознакомился с отчетами командования о ситуации на фронте и подчеркнул важность достижения всех возможных целей этой осенью. Ura.Ru

Также Зеленский напомнил о подготовке предстоящей встрече в Рамштайне, где Киев планирует представить западным союзникам «все детали» действий правительства страны «как на фронте, так и в дипломатической сфере». Российская газета