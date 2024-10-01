ФСБ провела масштабную операцию в отношении членов деструктивных интернет-сообществ в 78 регионах России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны 39 радикалов, которые по указанию Киева склоняли подростков к насильственным акциям.

Отмечается, что операция проводилась совместно с МВД и Следственным комитетом РФ. Профилактические мероприятия затронули в общей сложности 252 участников деструктивных интернет-сообществ, из которых 156 — несовершеннолетние.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — заявили в ЦОС.

На данный момент правоохранителями установлена причастность девяти несовершеннолетних к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах массового скопления людей. Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также символика и пропагандистские материалы террористических организаций.

В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами. В частности, она велась в мессенджере Discord. В ней содержались инструкции по проведению диверсий и терактов, изготовлению и использованию средств террора и планы подготовки нападений.