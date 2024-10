Россия подала иски к властям Украины и двум банкам США

Генпрокуратура России подала иск в Арбитражный суд Московской области к государственным органам Украины и двум американским банкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Из базы арбитражных дел следует, что надзорное ведомство будет судиться с Советом национальной безопасности и обороны Украины, Национальным банком Украины, госпредприятием «Национальный фонд инвестиций Украины». Ответчиками по делу также являются The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

С иском в суд обратился заместитель генпрокурора России. Его содержание и выдвинутые требования неизвестны. Ведомство также направило заявление об обеспечении иска.

24 сентября сообщалось, что ФСБ России внесла в единый федеральный список террористических организаций сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины.