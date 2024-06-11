Пока вы не уснули: вторжение НАТО с Черного моря и Макрон о своей отставке

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НАТО запланировало масштабное вторжение с Черного моря

Возможное появление баз НАТО в приморской Одессе, а также во Львове и под Киевом, ставит вопрос о дальнейших действиях российской армии в рамках специальной военной операции, а также приоритетах альянса. Возможно ли масштабное вторжение, разбирался «Царьград».

11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России сейчас нет планов по взятию Харькова. Он назвал целью операции на Харьковском направлении создание санитарной зоны в ответ на обстрелы регионов РФ со стороны ВСУ.

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Макрон прокомментировал свою отставку с поста президента

© EPA/TACC

Президент Франции Эммануэль Макрон не рассматривает отставку со своего поста, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов. Об этом передает газета Le Figaro.

«Партия "Национальное объединение" не пишет конституцию, и это не в ее духе. Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», — заявил французский лидер.



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Лавров обратился к авторам мирных инициатив по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал всех авторов мирных инициатив по Украине помнить, что Киев сам запретил себе вести диалог с Москвой.

"Тех, кто старается сейчас продвигать какие-то инициативы о начале переговорных процессов, я бы попросил обратить внимание на два ключевых обстоятельства. Во-первых, не забывайте, что в сентябре 2022 года [президент Украины Владимир] Зеленский подписал указ, запрещающий всем украинским официальным лицам вести переговоры с правительством [президента РФ] Владимира Путина. А в начале мая этого года Министерство иностранных дел Украины сделало официальное заявление, что Украина не признает Владимира Путина в качестве демократически избранного, легитимного президента", - сказал он на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран - участниц БРИКС.



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МОК объяснил появление плаката с рекламирующей Олимпиаду Исинбаевой

Плакат с изображением двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, рекламирующий Олимпиаду — 2024 в Париже, был использован в рамках старой рекламной кампании. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК).

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Шольц высказался о завершении украинского конфликта

Никто в мире не может сказать, когда завершится конфликт России и Украины, заявил на международной конференции по вопросам восстановления Украины канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако, подчеркнул он, эта «война» точно закончится, передает Bild.

Сегодня никто из нас не может сказать, когда закончится война. Но мы можем сказать следующее: она закончится, — сказал Шольц.



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В Совфеде отреагировали на решение США по передаче оружия «Азову»*

Решение администрации США разрешить передачу вооружений украинскому националистическому полку "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) является еще одной позорной записью в реестре поощряющих нацизм деяний. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и провел параллель с Великой Отечественной войной.

"Еще одна позорная запись во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм", - сказал сенатор.



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Россияне ринулись обменивать доллары

В мае 2024 года россияне ринулись обменивать доллары, число подобных операций с американской валютой в стране оказалось в 2,4 раза больше, чем с евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков банка «Русский стандарт».

При этом наличные доллары в последний месяц весны граждане на 19 процентов чаще продавали, чем покупали. Подобная тенденция была зафиксирована и в случае с евро. Продаж европейской валюты в России оказалось на 21 процент больше, чем покупок.

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Названа причина появления российских кораблей у берегов Кубы

Российские военные корабли прибудут на Кубу 12 июня в рамках международного сотрудничества. Об этом заявил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.

Ранее Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что российские военные корабли зайдут в порт Гавана с дружеским визитом с 12 по 17 июня. Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер». При этом ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона, заверили во внешнеполитическом ведомстве.

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Суд вынес приговор экс-знатоку «Что? Где? Когда?» Илье Новикову*

© РИА Новости

Экс-адвоката и иноагента Илью Новикова* (признан иноагентом) приговорили к 8,5 годам исправительной колонии общего режима по обвинению в фейках о ВС РФ. Об этом сообщает RT.

Он также теперь больше не сможет на протяжении четырех лет заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

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Назван автомобиль, который резко подорожал на вторичном рынке

© Пресс-служба Hyundai

Кроссовер Hyundai Santa Fe подорожал сильнее остальных моделей на вторичном рынке в мае, свидетельствует исследование банка "Открытие", поступившем в "РГ".

Автомобиль за месяц вырос в цене на 4,3% - с 4 572 426 до 4 769 536 рублей. У следующих в рейтинге далее BMW X5 и Toyota LC 300 рост цены скромнее - на 2,0 и 1,9% соответственно.

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