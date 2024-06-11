В Совфеде отреагировали на решение США по передаче оружия «Азову»*

Решение администрации США разрешить передачу вооружений украинскому националистическому полку "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) является еще одной позорной записью в реестре поощряющих нацизм деяний. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и провел параллель с Великой Отечественной войной.

"Еще одна позорная запись во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм", - сказал сенатор.



Он напомнил, что в свое время гитлеровцы, поняв, что терпят одно за другим сокрушительные поражения на советском фронте, на третьем году войны сначала пошли на раздачу оружия местному населению на оккупированных территориях (так появились подразделения "Ваффен СС" в Латвии и Эстонии), а затем и вооружение бандеровцев, сражавшихся против Красной Армии в рядах ОУН-УПА (запрещена в РФ).

"Аналогия прямая. На третьем году вооруженного конфликта на Украине поддерживающие Киев американцы, видя череду поражений ВСУ, идут на раздачу оружия тем самым боевикам "Азова", которых сами же признали в 2017 году нацистами. Тем самым равняя самих себя с нацистами "Азова", боевиками ВСУ и утратившим легитимность киевским режимом", - добавил Косачев.



Американская администрация разрешила передачу вооружений США украинскому националистическому полку "Азов". Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента. Согласно выдержке из этого заявления, которую приводит издание, отряд прошел "тщательную проверку" в соответствии с "законом Лихи", который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей "нет доказательств" таких нарушений, говорится в тексте.