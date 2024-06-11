Шольц высказался о завершении украинского конфликта

Никто в мире не может сказать, когда завершится конфликт России и Украины, заявил на международной конференции по вопросам восстановления Украины канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако, подчеркнул он, эта «война» точно закончится, передает Bild.

Сегодня никто из нас не может сказать, когда закончится война. Но мы можем сказать следующее: она закончится, — сказал Шольц.



Он также призвал союзников сделать все возможное для укрепления противовоздушной обороны Украины. Также канцлер в очередной раз пообещал помогать Киеву «сколько потребуется».

Канцлер ФРГ Шольц в разговоре с Зеленским подтвердил передачу системы Patriot

Ранее президент США Джо Байден поручил оказать Украине поддержку на сумму $400 млн. По информации издания Politico, новый пакет будет включать снаряды для комплексов Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву самодельные взрывные устройства MRAP.

Украинский лидер Владимир Зеленский также сообщал, что Белый дом поставит Украине дальнобойные ракеты. Кроме того, по его словам, Вашингтон передаст Киеву высокоточные артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства. Новый пакет помощи имеет решающее значение для ВСУ, обратил внимание глава государства.