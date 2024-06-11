НАТО запланировало масштабное вторжение с Черного моря

Возможное появление баз НАТО в приморской Одессе, а также во Львове и под Киевом, ставит вопрос о дальнейших действиях российской армии в рамках специальной военной операции, а также приоритетах альянса. Возможно ли масштабное вторжение, разбирался «Царьград».

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11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России сейчас нет планов по взятию Харькова. Он назвал целью операции на Харьковском направлении создание санитарной зоны в ответ на обстрелы регионов РФ со стороны ВСУ.

Слова Владимира Путина об отсутствии планов по взятию Харькова «многие восприняли как ознаменование начала конца специальной военной операции». Также о том, что боевые действия закончатся уже в этом году, заявил командир спецназа Апты Алаудинов, отмечает издание.

Эти заявления ставят вопрос о дальнейших действиях российских военных на черноморском направлении и судьбе Днепропетровска, Одессы и Николаева. Однако военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что войска РФ не пойдут штурмом на Одессу и Николаев из-за серьезной линии обороны, которая была выстроена ВСУ на территориях этих городов.

При этом аналитики издания «Образ будущего» напомнили слова британских представителей о важности Черного моря.

«Британские базы готовят в Одессе, Киевской области и Львове. Делается это формально для поддержки самолетов F16 и ПВО. Данные задачи увязаны со стратегией уже довольно длительного нанесения ударов по Черноморскому флоту РФ. Заход сил НАТО через Черное море по-прежнему является приоритетом для альянса», - отмечают аналитики.



Кроме того, Франция тоже не собирается оставаться в стороне. Так, издание Le Monde приводило данные о том, что Париж разрабатывает план по контролю над Одессой еще со времен провала украинского контрнаступления в прошлом году. Таким образом, Одесса является ключевой точкой для западных стран, а также Украины, получающей через нее военное снабжение от НАТО, напоминает «Царьград».

«Вырисовывается весьма тревожная картина - масштабное вторжение начнется с Черного моря. Также сообщается, что первый французский контингент уже прибыл на территорию области», - подчеркивается в статье.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах подготовить украинских пилотов, а также бригаду в составе 4,5 тысяч человек. По словам президента, это станет новой формой сотрудничества между Францией и Украиной.