Суд вынес приговор экс-знатоку «Что? Где? Когда?» Илье Новикову*

Экс-адвоката и иноагента Илью Новикова* (признан иноагентом) приговорили к 8,5 годам исправительной колонии общего режима по обвинению в фейках о ВС РФ. Об этом сообщает RT.

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Он также теперь больше не сможет на протяжении четырех лет заниматься адвокатской деятельностью и деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В конце прошлого года стало известно, что Следственный комитет ранее завел уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ в отношении экс-адвоката и участника «Что? Где? Когда?».

МВД объявило в розыск адвоката Илью Новикова

Осенью ФСБ сообщила, что против иноагента Новикова завели дело о госизмене в форме перехода на сторону противника. До этого он был лишен статуса адвоката за «недостойное поведение и действия, направленные на подрыв доверия».

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.