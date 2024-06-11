Лавров обратился к авторам мирных инициатив по Украине

Лавров призвал авторов инициатив по Украине помнить о запрете Киева вести диалог с РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал всех авторов мирных инициатив по Украине помнить, что Киев сам запретил себе вести диалог с Москвой.
"Тех, кто старается сейчас продвигать какие-то инициативы о начале переговорных процессов, я бы попросил обратить внимание на два ключевых обстоятельства. Во-первых, не забывайте, что в сентябре 2022 года [президент Украины Владимир] Зеленский подписал указ, запрещающий всем украинским официальным лицам вести переговоры с правительством [президента РФ] Владимира Путина. А в начале мая этого года Министерство иностранных дел Украины сделало официальное заявление, что Украина не признает Владимира Путина в качестве демократически избранного, легитимного президента", - сказал он на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран - участниц БРИКС.
"Во-вторых, те, кто продвигает инициативы, говорит правильные вещи о неделимости безопасности, недопустимости создание блоков, необходимости разобраться в первопричинах, должны все-таки, развивая свои подходы, в полной мере учесть то, что на Украине законодательно полностью запрещен русский язык в грубейшее нарушение всех мыслимых международных конвенций о правах национальных меньшинств", - добавил министр.