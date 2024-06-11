Лавров обратился к авторам мирных инициатив по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал всех авторов мирных инициатив по Украине помнить, что Киев сам запретил себе вести диалог с Москвой.

"Тех, кто старается сейчас продвигать какие-то инициативы о начале переговорных процессов, я бы попросил обратить внимание на два ключевых обстоятельства. Во-первых, не забывайте, что в сентябре 2022 года [президент Украины Владимир] Зеленский подписал указ, запрещающий всем украинским официальным лицам вести переговоры с правительством [президента РФ] Владимира Путина. А в начале мая этого года Министерство иностранных дел Украины сделало официальное заявление, что Украина не признает Владимира Путина в качестве демократически избранного, легитимного президента", - сказал он на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран - участниц БРИКС.

