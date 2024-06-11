Названа причина появления российских кораблей у берегов Кубы

Российские военные корабли прибудут на Кубу 12 июня в рамках международного сотрудничества. Об этом заявил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.

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Ранее Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что российские военные корабли зайдут в порт Гавана с дружеским визитом с 12 по 17 июня. Речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер». При этом ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона, заверили во внешнеполитическом ведомстве.

По словам главнокомандующего ВМФ РФ Александра Моисеева, отряд боевых кораблей Северного флота действительно прибудет на Кубу 12 июня.

«Это публичная информация, да это так, я подтверждаю. Это в рамках международного сотрудничества между Россией и Кубой», - пояснил он.



Моисеев также уточнил, что заход на Кубу - это лишь одна из задач дальнего похода отряда, флагман которого несет на борту современное оружие. В состав отряда также входит атомная подводная лодка.

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В свою очередь телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников отметил, что Вашингтон не видит угрозы в предстоящем визите российских военных на Кубу, однако «американские корабли были направлены для слежки за русскими», пишет ТАСС.

В частности, за подводной лодкой будут следить два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а за кораблями ВМС России - эсминец и катер береговой охраны США.