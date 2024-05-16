Пока вы не уснули: главная задача Шойгу на новом посту и Зеленский об угрозе потери Харькова

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Путин извинился перед переводчиком

Президент Российской Федерации Владимир Путин извинился, что долго не давал переводчику возможности начать переводить его речь, а также заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Видео с выступлением Путина опубликовано в Telegram-канале Kremlinpool.

«Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски говорят», — сказал Путин.

Также Владимир Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Сзиньпином исключительно насыщенными и содержательными.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли 16 мая в Пекине. Они продлились почти 2,5 часа.

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Шойгу прокомментировал переход на новую работу

Бывший министр обороны, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал своей главной задачей на новом посту специальную военную операцию. Об этом он рассказал корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

После очередных выборов президента России правительство РФ ушло в отставку. Президент Владимир Путин 12 мая представил Совету Федерации кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. Шойгу, экс-глава Минобороны, занял пост секретаря Совбеза России.

«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов. Это, конечно, вооружения и военная техника. Я считаю, что сегодня для всех нас это главная, основная задача», - подчеркнул Шойгу.

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Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

© EPA/TACC

Владимир Зеленский считает, что Украина может потерять контроль над Харьковом, если не получит две системы ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

Телеканал отметил, что ситуация на Украине настолько серьезная, что Зеленскому пришлось отменить запланированную поездку в Испанию. Он заявил американским журналистам, что проблемы ВСУ в значительной степени связаны с задержкой западной помощи.

«Это вина всего мира. <…> Но теперь мир может помочь», - сказал Зеленский.

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Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

По уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят еще пятеро граждан Таджикистана, являющихся сторонниками запрещенной в России террористической организации «Вилаят хорасан». Об этом сообщает Baza.

По данным издания, новым фигурантам дела вменяется покушение на теракт, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Также следователи возбудили второе уголовное дело в связи с нападением на концертный зал в Красногорске. Начато расследование по статье 238 УК РФ об оказании ненадлежащих услуг по охране здания.

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Дюмин «слезно» попрощался с Тульской областью

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин не смог сдержать эмоции, прощаясь с регионом. Видео с церемонии представления временно-исполняющего обязанности главы региона местному правительству опубликовал RT.

Напомним, что Дюмин занял должность помощника президента России Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Миляев, который ранее работал первым заместителем главы Тульской области.

На церемонии бывший губернатор произнес эмоциональную речь, в которой пообещал помогать Тульской области на новой должности.

«Это было большой честью руководить регионом с самобытными традициями, великой историей и великими людьми. Тула навсегда останется в моем сердце», — сказал он, прослезившись.

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Суд отказал соучастнику убийства Круга в отправке на СВО

Московский районный суд Твери отказал в иске отбывающему пожизненное наказание члену банды «Тверские Волки» Александру Агееву, который хотел отправиться на спецоперацию. Об этом пишет «Московский комсомолец». Отмечается, что Агеев является соучастником убийства известного певца Михаила Круга.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление не смогли раскрыть по горячим следам, но в 2019 году появилась дополнительная информация по делу. Предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов банды «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова. В итоге было установлено, что Агеев причастен и к расправе над Михаилом Кругом.

После начала спецоперации Агеев дважды выражал желание присоединиться к российским военным. Однако ему было отказано.

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Франция обвинила Азербайджан в беспорядках в Тихом океане

© Lenta.ru

Начало беспорядков в Новой Каледонии, являющейся одним из ключевых французских владений в Тихом океане, якобы было спровоцировано извне Россией и Азербайджаном. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает газета Politico.

«Это не фантазия. Я сожалею, что некоторые сепаратисты пошли на сделку с Азербайджаном. Однако, даже если будут попытки вмешательства (…), Франция суверенна на своей территории и вправе [принять ответные меры]», — рассказал глава силового ведомства.

Газета также цитирует представителя французской разведки. По его словам, Москва и Баку якобы продвигали среди жителей тихоокеанского архипелага мнение о том, что «Франция является колониалистическим государством».

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Умер народный художник РФ Сергей Андрияка

На 66-м году жизни скончался российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств художника.

В пресс-службе заявили, что Андрияка ушел из жизни в четверг, 16 мая. При этом причину смерти там не уточнили.

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он был известным живописцем. Его картины украшают первый корпус Кремля, где работает российский президент. Также на стенах размещены работы его учеников. Андрияка был ректором Академии акварели и изящных искусств.

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Плющенко обратился к выступившему против отстранения россиян французу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил «Матч ТВ», что будет рад увидеть чемпиона мира по фигурному катанию Брайана Жубера на своем ледовом шоу.

Ранее 39‑летний Жубер в интервью «Матч ТВ» заявил, что надеется, что в скором времени у него получится приехать в Россию. В 2017 году француз выступал в шоу Плющенко «Снежный король».

— Мы рады видеть всех иностранцев, кто принимал у нас участие, в нашем шоу. Мы открыты, как и наша страна, открыта к сотрудничеству для всех. Если у Жубера есть желание, то пожалуйста, я и Яна Рудковская готовы к общению. Мы открыты для работы, диалога, сотрудничества со всеми странами, иностранными спортсменами, — сказал Плющенко «Матч ТВ».

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Все версии Lada Niva Legend подорожали

© Официальный страница LADA в социальной сети "Вконтакте"

АвтоВАЗ повысил рекомендованные цены на Lada Niva Legend. Как сообщает Wroom.ru, все версии классической «Нивы» подорожали на 51 тысячу рублей.

Так, внедорожник в комплектации Classic 24 с АБС, электрическими стеклоподъемниками и аудиоподготовкой обойдется в 981 тысячу рублей. Lada Niva Legend в комплектации Luxe 24 с кондиционером, обогревом передних сидений, электроподъемниками и литыми дисками обойдется в 1 млн 66 тысяч рублей. Версия Urban 24, которая имеет улучшенную отделку и противотуманные фары, теперь стоит не менее 1 млн 112 тысяч рублей.

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