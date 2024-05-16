Суд отказал соучастнику убийства Круга в отправке на СВО

Московский районный суд Твери отказал в иске отбывающему пожизненное наказание члену банды «Тверские Волки» Александру Агееву, который хотел отправиться на спецоперацию. Об этом пишет «Московский комсомолец». Отмечается, что Агеев является соучастником убийства известного певца Михаила Круга.

© РИА Новости

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление не смогли раскрыть по горячим следам, но в 2019 году появилась дополнительная информация по делу. Предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов банды «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова. В итоге было установлено, что Агеев причастен и к расправе над Михаилом Кругом.

После начала спецоперации Агеев дважды выражал желание присоединиться к российским военным. Однако ему было отказано.

Военный комиссариат в своем отказе сослался на норму закона, согласно которой на специальную военную операцию, в том числе не могут отправляться осужденные на пожизненное лишение свободы. Агеев решил не сдаваться и подал иск, в котором отметил, что отказ нарушает его гражданские и конституционные права.

Московский районный суд Твери оставил иск без удовлетворения. 15 мая была рассмотрена апелляция Агеева и решение оставлено без изменений, сообщили в Тверском областном суде.