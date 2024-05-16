Суд отказал соучастнику убийства Круга в отправке на СВО
Московский районный суд Твери отказал в иске отбывающему пожизненное наказание члену банды «Тверские Волки» Александру Агееву, который хотел отправиться на спецоперацию. Об этом пишет «Московский комсомолец». Отмечается, что Агеев является соучастником убийства известного певца Михаила Круга.
Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление не смогли раскрыть по горячим следам, но в 2019 году появилась дополнительная информация по делу. Предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов банды «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова. В итоге было установлено, что Агеев причастен и к расправе над Михаилом Кругом.
После начала спецоперации Агеев дважды выражал желание присоединиться к российским военным. Однако ему было отказано.
Военный комиссариат в своем отказе сослался на норму закона, согласно которой на специальную военную операцию, в том числе не могут отправляться осужденные на пожизненное лишение свободы. Агеев решил не сдаваться и подал иск, в котором отметил, что отказ нарушает его гражданские и конституционные права.
Московский районный суд Твери оставил иск без удовлетворения. 15 мая была рассмотрена апелляция Агеева и решение оставлено без изменений, сообщили в Тверском областном суде.