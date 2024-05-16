$91.26-0.1098.83+0.16
Войти в почту

Путин извинился, что долго не давал переводчику возможности начать переводить его речь

Президент Российской Федерации Владимир Путин извинился, что долго не давал переводчику возможности начать переводить его речь, а также заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Видео с выступлением Путина опубликовано в Telegram-канале Kremlinpool.

«Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски говорят», — сказал Путин.

Также Владимир Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Сзиньпином исключительно насыщенными и содержательными.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли 16 мая в Пекине. Они продлились почти 2,5 часа.

Что подавали на приеме в честь Путина в Пекине

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Политика
Видео
Игорь Моргулов
Дмитрий Шугаев
Дмитрий Чернышенко
Максим Орешкин
Юрий Борисов
Антон Силуанов
Денис Мантуров
Эльвира Набиуллина
Александр Новак
Сергей Шойгу
Андрей Белоусов
Юрий Ушаков
Цзиньпин Си
Сергей Лавров
Владимир Путин
ФСВТС России
Банк России
Роскосмос
Совет безопасности РФ
Пекин
Китай
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости