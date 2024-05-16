Президент Российской Федерации Владимир Путин извинился, что долго не давал переводчику возможности начать переводить его речь, а также заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Видео с выступлением Путина опубликовано в Telegram-канале Kremlinpool.

«Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски говорят», — сказал Путин.

Также Владимир Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Сзиньпином исключительно насыщенными и содержательными.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли 16 мая в Пекине. Они продлились почти 2,5 часа.

Что подавали на приеме в честь Путина в Пекине

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.