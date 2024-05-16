Бывший министр обороны, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал своей главной задачей на новом посту специальную военную операцию. Об этом он рассказал корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

После очередных выборов президента России правительство РФ ушло в отставку. Президент Владимир Путин 12 мая представил Совету Федерации кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. Шойгу, экс-глава Минобороны, занял пост секретаря Совбеза России.

«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов. Это, конечно, вооружения и военная техника. Я считаю, что сегодня для всех нас это главная, основная задача», - подчеркнул Шойгу.

Путин обратился к Шойгу после его отставки с поста главы Минобороны

Он рассказал, что сейчас на всех направлениях «довольно неплохо» идет наступление. Шойгу отметил, что для этого были созданы необходимые резервы.