Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Владимир Зеленский считает, что Украина может потерять контроль над Харьковом, если не получит две системы ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

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Телеканал отметил, что ситуация на Украине настолько серьезная, что Зеленскому пришлось отменить запланированную поездку в Испанию. Он заявил американским журналистам, что проблемы ВСУ в значительной степени связаны с задержкой западной помощи.

«Это вина всего мира. <…> Но теперь мир может помочь», - сказал Зеленский.

Как отмечает ABC News, Зеленский обычно старается не критиковать США и высказывается осторожно. Но теперь перед журналистами предстал «немного более откровенный» Зеленский, подчеркивает канал.

«Все, что нам нужно, - это две системы Patriot», - заявил Зеленский журналистам.

По его мнению, если Украина получит эти две системы, она сможет сохранить контроль над Харьковом.

В России отреагировали на визит Зеленского в Харьков Об этом сообщает

11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что силы РФ контролируют западную и северную части города Волчанск, расположенного в 73 километрах от Харькова. Ганчев отмечал, что контроль над Волчанском откроет российской армии путь на юг - в направлении поселка Великий Бурлук и других крупных населенных пунктов.