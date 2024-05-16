Дюмин «слезно» попрощался с Тульской областью

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин не смог сдержать эмоции, прощаясь с регионом. Видео с церемонии представления временно-исполняющего обязанности главы региона местному правительству опубликовал RT.

Напомним, что Дюмин занял должность помощника президента России Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Миляев, который ранее работал первым заместителем главы Тульской области.

На церемонии бывший губернатор произнес эмоциональную речь, в которой пообещал помогать Тульской области на новой должности.

«Это было большой честью руководить регионом с самобытными традициями, великой историей и великими людьми. Тула навсегда останется в моем сердце», — сказал он, прослезившись.

После этого чиновник прервался, отвернулся и отошел от трибуны, а зал начал аплодировать. Через некоторое время Дюмин вернулся и списал свои слезы на аллергию. После этого бывшего главу наградили знаком отличия Почетного гражданина Тульской области.