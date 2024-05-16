Умер народный художник РФ Сергей Андрияка

На 66-м году жизни скончался российский живописец, народный художник РФ Сергей Андрияка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств художника.

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В пресс-службе заявили, что Андрияка ушел из жизни в четверг, 16 мая. При этом причину смерти там не уточнили.

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он был известным живописцем. Его картины украшают первый корпус Кремля, где работает российский президент. Также на стенах размещены работы его учеников. Андрияка был ректором Академии акварели и изящных искусств.

Художник получил статус одного из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Он начал свое творчество с работы темперой, гуашью и масляными красками. Кроме того, Андрияка использовал техники мозаики, витража, офорта, росписи по эмали и фарфору, но его основной техникой являлась многослойная акварельная живопись.

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