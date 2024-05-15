Пока вы не уснули: обращение Путина к Шойгу и взятие Работино

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Путин обратился к Шойгу после его отставки с поста главы Минобороны

Президент России Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу, который покинул пост министра обороны страны. Трансляцию встречи с командующими войсками военных округов ведет Telegram-канал Кремля.

«Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, про приданию им нового облика. (...) Этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», — сказал президент на встрече с военным руководством.

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Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке кадровика Минобороны

Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке начальника главного управления кадров министерства обороны Юрия Кузнецова Об этом в среду, 15 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, согласно декларациям Кузнецов с супругой за четыре года — с 2015 по 2019 год приобрели два автомобиля и участок земли площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. В 2015 году у семьи были две квартиры — на 72,2 и 156,5 квадратных метров. В его автопарке BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги — Nissan Tiida. В 2016 году была куплена квартира в 156,5 квадратных метров, которая уже не числилась в декларации. В 2017 году у супруги появился второй автомобиль — Audi A7. В 2019 году у жены появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров. Кузнецов же приобрел себе советский автомобиль марки «Волга».

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Стала известна личность напавшего на премьера Словакии мужчины

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице. Личность нападавшего стала известна изданию Denník N.

По данным издания, мужчина выстрелил из короткоствольного ружья, которое находилось у него на законных основаниях.

Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

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ВС РФ взяли под полный контроль Работино

Российские военные полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские подразделения нанесли огневое поражение трем украинским бригадам в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

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Стало известно, в какой момент США бросят Украину как Афганистан

США могут бросить Украину, как когда-то сделали с Афганистаном, после выборов президента, считает военный эксперт Александр Шарковский. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что цель демократов «протянуть до выборов» благодаря украинскому конфликту. По его словам, в этот период они будут цепляться за него разнообразными способами.

[Госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил о подписании договора о безопасности между Украиной и США, но это будет очередная бумага. В один момент США бросят Украину также, как бросили Афганистан, цель демократов протянуть до выборов за счет конфликта, и они будут цепляться за это разными способами, — пояснил эксперт.

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Эрдоган провел экстренное заседание из-за сообщений об угрозе путча

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главами разведки. Об этом сообщает местное издание Türkiye.

«Провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном», – сказано в сообщении.

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На Украине конфисковали два самолета российской компании

Суд на Украине постановил конфисковать два пассажирских самолета Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании "Ильюшин финанс Ко".

Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.

"Высший антикоррупционный суд решением от 15 мая 2024 года удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к "Ильюшин финанс Ко" о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой 4 закона Украины "О санкциях" (предусматривает конфискацию имущества юридических и физических лиц, находящихся в санкционных списках - прим. ТАСС). <...> В доход государства взыскано два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сложил с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС.

Данный пост Даудов занимал в течение последних девяти лет. В комментарии СМИ он отметил, что в отставку он ушел в среду, 15 мая.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», - подчеркнул Даудов.

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Макрон проведет экстренное заседание из-за событий в Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане). Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец.

В связи с заседанием совета по обороне было перенесено еженедельное заседание совета министров. Из-за изменений в графике на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Новой Каледонии глава государства также отменил поездку в коммуну Фекан, где должен был присутствовать на открытии морского парка ветряных генераторов. После этого, 16 мая у него запланирован визит на атомную электростанцию "Фламанвиль", где с задержкой в 12 лет было завершено строительство нового атомного реактора EPR.

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В Москве автомобиль разорвало на части из-за аварии

На западе Москвы из-за аварии легковой автомобиль Hyundai Solaris разорвало на части. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, водитель не справился с управлением, из-за чего на Тарусской улице автомобиль сначала вылетел на тротуар, а затем ударился о столб и несколько раз перевернулся. Удар был такой силы, что машину разнесло на части — в частности, у авто вырвало двигатель.

В легковом автомобиле находились три человека — водитель и две пассажирки. После ДТП, по словам очевидцев, управлявший Hyundai мужчина сел на бордюр. Он, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших пассажирок забрали в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

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