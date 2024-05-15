Стала известна личность напавшего на премьера Словакии мужчины

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице, сообщает издание Denník N. Lenta.ru

В материале отмечается, что нападавший уже задержан. Мотивы его покушения на политика выясняются. Газета.Ru

Известно, что перед тем, как совершить покушение на премьера, он прогуливался перед домом культуры, где проводилось заседание правительства. Затем, когда Фицо вышел из здания, произвел в него не менее четырех выстрелов из пистолета. Премьера в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. Российская газета