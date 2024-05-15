Эрдоган провел экстренное заседание из-за сообщений об угрозе путча

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главами разведки. Об этом сообщает местное издание Türkiye.

«Провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном», – сказано в сообщении.

Темой заседания стала информация о возможном госперевороте, который могут организовать в рядах правоохранительных органов, пишет РИА «Новости».Ранее в Турции произошло увольнение сотрудников полиции из-за обвинений в преступных связях. В партии турецких националистов читают, что возможно повторение попытки мятежа, произошедшего в стране несколько лет назад. Ранее сообщали, что военные уничтожили несколько ракет 15 мая над акваторией Черного моря.