Российские военные полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российская газета

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — говорится в сводке. Разгромлены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины. Противник также понес потери в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Ura.Ru

По данным ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица М777 производства США. ТАСС