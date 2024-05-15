Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики в связи с массовыми беспорядками в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане). Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец.

В связи с заседанием совета по обороне было перенесено еженедельное заседание совета министров. Из-за изменений в графике на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Новой Каледонии глава государства также отменил поездку в коммуну Фекан, где должен был присутствовать на открытии морского парка ветряных генераторов. После этого, 16 мая у него запланирован визит на атомную электростанцию "Фламанвиль", где с задержкой в 12 лет было завершено строительство нового атомного реактора EPR.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о "сотнях" пострадавших, среди которых около 100 сотрудников правоохранительных органов, в результате беспорядков, происходящих в Новой Каледонии. По его словам, в ходе беспорядков были сожжены "десятки домов и предприятий". Согласно последним данным, как минимум два человека погибли из-за огнестрельных ранений, полученных в ходе перестрелок между участниками беспорядков и группами гражданской обороны.

В понедельник в городе Нумеа манифестация против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах переросла в беспорядки. Зачинщики грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Среди участников было много несовершеннолетних. Из-за вспышки насилия на территории агломерации Нумеа временно закрыты учебные заведения, с 18:00 до 06:00 введен комендантский час, запрещаются любые собрания. Запрещены также ношение оружия и продажа алкоголя.

2 апреля Сенат (верхняя палата) парламента Франции в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает предоставление права участвовать на региональных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. 14 мая законопроект утвердили депутаты Национального собрания (нижняя палата), окончательное утверждение документа должно произойти на Конгрессе - совместном заседании двух палат парламента - в Версале, который пройдет ориентировочно в начале июня.