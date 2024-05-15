Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сложил с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС.

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Данный пост Даудов занимал в течение последних девяти лет. В комментарии СМИ он отметил, что в отставку он ушел в среду, 15 мая.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», - подчеркнул Даудов.

Он обратил внимание на то, что соответствующее решение было принято после проведения совещаний с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Никаких других подробностей он не привел.

Даудов начал работать в правительстве Чечни 14 лет назад. До назначения спикером он на протяжении трех лет руководил администрацией Кадырова.

У Даудова есть звание Героя России — оно было ему присвоено в 2007 году. В августе 2023 года Магомед Даудов получил звание генерал-майора МВД, в апреле 2024-го ему присвоили воинское звание генерал-майора.