Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке кадровика Минобороны

Раскрыты доходы арестованного по делу о взятке начальника главного управления кадров министерства обороны Юрия Кузнецова Об этом в среду, 15 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, согласно декларациям Кузнецов с супругой за четыре года — с 2015 по 2019 год приобрели два автомобиля и участок земли площадью в 1,5 тысячи квадратных метров. В 2015 году у семьи были две квартиры — на 72,2 и 156,5 квадратных метров. В его автопарке BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги — Nissan Tiida. В 2016 году была куплена квартира в 156,5 квадратных метров, которая уже не числилась в декларации. В 2017 году у супруги появился второй автомобиль — Audi A7. В 2019 году у жены появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров. Кузнецов же приобрел себе советский автомобиль марки «Волга».

Стало известно о новых обысках по делу главного кадровика Минобороны

В 2019 году доход Юрия Кузнецова вырос на миллион рублей по сравнению с 2015 годом и составил свыше 4,5 миллионов рублей.

Ранее 15 мая сообщалось, что по уголовному делу арестованного начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова провели обыски сразу по нескольким адресам.

Об аресте Кузнецова сообщалось во вторник, 14 мая. Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.