Пока вы не уснули: поиск США альтернативы Зеленскому и удар по торговле России

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США ищут альтернативу Зеленскому

© EPA/TACC

Вашингтон ведет контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным на предмет смены Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.

Отмечается, что переговоры по этому вопросу также проводятся с мэром Киева Виталием Кличко и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

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ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения»

Удар бомбой, которую сбросили с самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России, по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Моначиновке сравнили с землетрясением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — сообщил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.

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Медведев объяснил учения России с тактическим ядерным оружием

Отправка военных на Украину станет прямым вступлением стран Запада в конфликт и России придется ответить на это уже не на украинской территории. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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США нанесли удар по торговле России с ключевыми партнерами

В первом квартале 2024 года резко сократились объемы торговли между Россией и ее ключевыми партнерами — Турцией и Китаем. Об этом пишет Financial Times.

Это произошло после того, как Вашингтон начал давить на международные банки, помогавшие Москве приобретать критически важные товары для нужд СВО.

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В Евросоюзе ответили на приглашение на инаугурацию Путина

Представительство Европейского союза (ЕС) и страны-члены сообщества получили приглашения для участия в инаугурации президента России Владимира Путина, но решения по участию пока не принято. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, сообщает РИА Новости.

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Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

© DPA/TACC

Самолет Airbus A321 компании Nordwind рейса Москва — Оренбург подал сигнал чрезвычайного происшествия. Как сообщает ТАСС, борт снизился до высоты 3 тысяч метров и развернулся обратно в сторону Москвы.

Самолет провел в воздухе в общей сложности 30 минут. Некоторое время он не отслеживался карте Flightradar.

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МВД объявило в розыск Невзорова* и Милова*

Министерство внутренних дел (МВД) России переобъявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Это следует из базы данных ведомства.

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Ле Пен объяснила слова Макрона об отправке войск на Украину

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон регулярно затрагивает тему отправки войск Запада на территорию Украины «ради собственного эго» и улучшения имиджа. Ее слова приводит BFMTV.

«Война — это худшее, что может произойти со страной, с народом. И я поражаюсь, с какой легкостью Эммануэль Макрон [затрагивает тему отправки войск на Украину]. Он хочет отправить военных ради собственного эго, личного имиджа. Я же говорю, что мы не должны играть с жизнями наших солдат», — сказала Ле Пен.

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Французский посол вызван в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что ведомство вызвало французского посла Пьера Леви.

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Перечислены авто, цены на которые упали больше всего в России

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России продемонстрировала снижение третий месяц подряд. При этом цена на новый автомобиль, наоборот, увеличилась, сообщает Autonews со ссылкой на сервис «Авто.ру Оценка».

Мониторинг показал, что по итогам минувшего месяца средняя стоимость нового автомобиля повысилась на 2,5%, до более 3,6 миллиона рублей. Цены больше всего упали на Chery Arrizo 8 (снижение оценивается в 9,1%). Также в списке оказались Voyah Free (-8,5%), Hongqi HS5 (-7%) и Москвич 3 (-4,4%).

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