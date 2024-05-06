Вашингтон ведет контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным на предмет смены Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.

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Отмечается, что переговоры по этому вопросу также проводятся с мэром Киева Виталием Кличко и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Напомним, что президентские выборы должны были пройти на Украине 31 марта, однако их не стали назначать из-за действующего военного положения. Официально мандат Зеленского истекает 20 мая.

Песков заявил, что легитимность Зеленского скоро многие поставят под сомнение

Западные партнеры Киева неоднократно выступали с требованием провести голосование. Российские официальные лица подчеркивали, что после истечения мандата Зеленский утратит свою легитимность. В частности, постпред России при ООН Василий Небензя задавался вопросом, с кем после этой даты Москве «хотя бы гипотетически проводить» переговоры.