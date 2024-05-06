СВР: США ведут контакты с украинскими политиками на тему смены Зеленского
Вашингтон ведет контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным на предмет смены Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что переговоры по этому вопросу также проводятся с мэром Киева Виталием Кличко и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
Напомним, что президентские выборы должны были пройти на Украине 31 марта, однако их не стали назначать из-за действующего военного положения. Официально мандат Зеленского истекает 20 мая.
Песков заявил, что легитимность Зеленского скоро многие поставят под сомнение
Западные партнеры Киева неоднократно выступали с требованием провести голосование. Российские официальные лица подчеркивали, что после истечения мандата Зеленский утратит свою легитимность. В частности, постпред России при ООН Василий Небензя задавался вопросом, с кем после этой даты Москве «хотя бы гипотетически проводить» переговоры.